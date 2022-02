Turismo, sindaco Rimini: "basta confusione dai virologi"

Attualità

Rimini

| 13:19 - 08 Febbraio 2022

Jamil Sadegholvaad.

Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia, e un territorio come la Romagna guarda con trepidazione alla prossima estate, desiderosa di programmare gli eventi. Il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, in una nota pubblicata ieri (lunedì 7 febbraio) ha espresso il suo plauso verso un intervento del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato di una "nuova normalità". Ma è critico con i virologi che, con voci alterne, auspicano Green pass e chiusura delle discoteche in estate. E che si sono già lanciati in fosche previsioni per l'autunno.



Il sindaco di Rimini ha ribadito all'Ansa i concetti espressi nelle ultime 24 ore: "Va bene i virologi, che rispetto per il loro lavoro, ma vedere che ognuno lancia la palla in avanti con regole e con impostazioni sempre più restrittive, non fa bene a nessuno. Non fa bene agli italiani, non fa bene agli operatori turistici". I due anni pandemici sono stati comunque "confortanti" per il turismo balneare della Romagna grazie ai turisti italiani, spiega il presidente dell'ente turistico. "Ma non possiamo vivere in eterno in una logica di emergenza e di solo turismo di prossimità. Dobbiamo tornare a parlare ai mercati internazionali". Tra i sindaci romagnoli "c'è una grande voglia di tornare a programmare la stagione turistica con largo anticipo", rileva il loro portavoce. E, seppure "la tutela della salute viene prima di tutto", prosegue Sadegholvaad, "dobbiamo anche muoverci in una logica endemica, ovvero di convivenza con il virus". "Se può servire il Green pass va bene", dice il primo cittadino, che spera comunque in "meno adempimenti possibili". In vista dell'estate "dobbiamo sapere in quale quadro complessivo di norme e di regole dobbiamo muoverci", conclude.