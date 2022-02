Frigoriferi side by side: la rivoluzione del freddo

Attualità

| 07:53 - 09 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

La cucina è il cuore della casa, il luogo dove la famiglia si riunisce e ritrova la propria quotidianità, una stanza che deve essere accogliente e funzionale allo stesso tempo. Grande o piccola, con un'isola al centro o un piano cottura a 10 fornelli, mensole e cassetti, con pensili in legno o in metallo ultratecnologico, tutto è concesso, l'importante è che ci sia lui, il re della cucina: il frigorifero.

La conservazione dei cibi mediante un processo di refrigerazione è una scoperta relativamente recente, ma che ha portato un contributo fondamentale alla qualità della vita. In passato, infatti, nessun procedimento era mai stati efficace nel garantire la perfetta integrità degli alimenti e le malattie trasmesse dal cibo erano una vera e propria piaga. Nel XIX secolo poi si arrivò a comprendere come il freddo fosse in grado di impedire la formazione di microrganismi patogeni dannosi per gli alimenti, e dunque iniziarono a diffondersi le ghiacciaie domestiche, le quali altro non erano che ambienti in cui venivano collocati blocchi di ghiaccio o di neve, allo scopo di conservare gli alimenti.



Nel tempo il progresso della tecnica ha dato una vita a tutta una serie elettrodomestici i quali, nel tempo, sono diventati sempre più tecnologici: in meno di un secolo si è passati dal sistema di refrigerazione al gas Freon al frigorifero combinato, side by side, dotato di un circuito di raffreddamento e un compressore indipendenti, un sistema che ne migliora l'efficienza energetica e consente agli scomparti di funzionare autonomamente.



Il frigo “americano”

La definizione “frigorifero side by side” forse non dirà niente alla maggior parte delle persone, meglio chiamare questo elettrodomestico con il suo nome vero: frigorifero americano.



Molti lo definiscono anche “armadio da cucina”, questo per le sue caratteristiche ante che si aprono, appunto, come quelle dell'armadio. Si tratta di elettrodomestici imponenti, dal design accattivante e che da sempre sono l'oggetto del desiderio di chiunque ami la cucina e la viva con passione.



Questi frigoriferi giganti erano inizialmente utilizzati solo nelle cucine professionali, che necessitavano di spazi più ampi per conservare cibi e ingredienti. Nel tempo, però, i designer sono riusciti a concepire un frigo side by side più compatto e adatto anche ad una cucina domestica, senza trascurare le caratteristiche tecniche che ne fanno un elettrodomestico tra i più richiesti.

Caratteristiche del frigorifero side by side

Tante volte abbiamo visto questi particolari frigoriferi nei telefilm americani e abbiamo sognato di aprire quelle ante lucidissime, o di riempire un bicchiere con l'acqua erogata direttamente dal distributore esterno del frigo.



Questi elettrodomestici, infatti, sono dotati di dispenser, posti su una delle due porte, che erogano acqua fresca e sono capaci di produrre anche cubetti di ghiaccio. Ma la caratteristica principale di questo tipo di frigo è la presenza di due porte, che si aprono in direzione opposta e che danno una panoramica completa di quello che è contenuto tra gli scomparti.



Solitamente il frigorifero è collocato nella parte destra, mentre la sinistra, solitamente più piccola, è dedicata al congelatore.

Il sistema di raffreddamento

Innovativo anche il circuito di raffreddamento utilizzato per i frigoriferi side by side. Essi si servono infatti di un compressore indipendente da quello che è l'effettivo sistema di refrigerazione, questo per evitare che il malfunzionamento improvviso di una delle sue sezioni impedisca anche all'altra di funzionare.



Dunque, nel caso si verifichi un guasto improvviso del congelatore ad esempio, il frigo continuerà comunque a funzionare e gli eventuali odori causati dal deperimento degli alimenti, non arriverà in alcun modo alla cella ancora funzionante.



Un elettrodomestico assolutamente funzionale, innovativo, adatto a tutti i tipi di cucina e dal design audace, che non può assolutamente mancare nelle nostre case.