Anche la Rocca Malatestiana di Verucchio spenta contro il caro energia

| 12:08 - 08 Febbraio 2022

Verucchio di notte.

Anche il Comune di Verucchio aderisce all’iniziativa promossa da alcune città dell’Emilia Romagna e fatta propria da Anci e spegnerà l’illuminazione della Rocca Malatestiana come gesto di preoccupazione contro il rincaro dei costi dell’energia.



"Accogliendo l’appello lanciato dai sindaco di Cento Edoardo Accorsi e di Bologna Matteo Lepore, giovedì 10 febbraio alle 20 si spegneranno le luci della Rocca malatestiana, uno dei simboli della nostra cittadina, per accendere l’attenzione del Governo contro il caro bollette e le conseguenze che questa impennata di costi avrà su famiglie e imprese già fortemente provate da due anni di pandemia, ma anche su enti locali che si troveranno un aggravio delle spese in un panorama in cui è già difficile far quadrare i bilanci. Con il rischio di frenare progetti e azzerare servizi nella delicata fase della ripartenza. Come ribadito dal presidente dell’Anci regionale Luca Vecchi, spegnere una città non è una cosa bella ma siamo molto preoccupati. Le nostre città hanno bisogno di essere aiutate, hanno bisogno di luce e di speranza. Hanno bisogno di quella sostenibilità che oggi mette a forte rischio il sistema delle politiche pubbliche” spiega la sindaca Stefania Sabba.