Poggio Torriana, la rassegna 'Mentre vivevo' prosegue con 'Mariti'

Eventi

Poggio Torriana

| 11:59 - 08 Febbraio 2022

Una scena dello spettacolo.

Continua Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro di Poggio Torriana (via Costa del Macello, 10).

Dopo l'apertura affidata al documentario "L'angolo buio. La segretaria di Hitler" per la Giornata della Memoria, domenica 13 febbraio alle ore 17.30 torna il teatro con "Mariti", una produzione di Drama Teatro che insieme ad Alma è parte del progetto "D'umanità l'attore" realizzato in collaborazione con Compagnia Cantharide e Teatro Patalò.

La lettura scenica per la regia di Francesco Pennacchia lo vede insieme a Gianluca Balducci e Stefano Vercelli esplorare la vicenda di tre uomini in crisi dopo l'improvvisa e prematura scomparsa di un amico. Tre seri professionisti diventano quindi tre goliardi molesti e ubriachi che, rimanendo insieme, per un impulso di ribellione verso qualcosa che non riescono a definire, decidono di mandare al diavolo tutto. Mogli, figli, lavoro, per un momento non esistono più. Solo per un momento però. Niente è definitivo, tutto ricomincia. Il lavoro si ispira al film capolavoro di John Cassavetes "Husbands", nell'esplorazione di quei temi e nel realizzare un ritratto spietato e insieme ironico della mascolinità in crisi.

Nel 1970 John Cassavetes realizza "Husbands". Questo film e altre perle della sua filmografia, come "Shadows", "A woman under the influence", "Faces", "Minnie & Moskovitz", mettono in luce le contraddizioni dei vincoli sociali più importanti della società occidentale contemporanea, come l'amicizia, la famiglia, la coppia, e fanno del geniale cineasta greco-statunitense, il capostipite del cinema indipendente americano. Questa lettura scenica vuole essere un'esplorazione di questi temi.

Consigliata la prenotazione: 327 119 2652 anche tramite Whatsapp.

Prossimo appuntamento: domenica 27 febbraio ore 17.30 Surrealismo Capitalista, spettacolo Segnalazione Speciale Premio Scenario 2021.