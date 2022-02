Rimini, aprire un'attività in tempo per l'estate: parte il corso Cescot per abilitazione

Attualità

Rimini

11:50 - 08 Febbraio 2022

Sono aperte le iscrizioni per il corso Cosab che permette di conseguire l'abilitazione in tempo per le aperture estive di tantissime attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche delivery o tramite distributore automatico. Come ad esempio bar e caffetterie, enoteche, ristoranti e pizzerie, rosticcerie, fast food, tavole calde, supermercati e minimarket, negozi di alimentari, negozi di prodotti per l'infanzia, rivendite di integratori alimentari e farmasanitarie.

"Il corso dura 100 ore - spiega Rosy Broccoli, formatrice del Cescot -, le video lezioni si svolgono la sera dalle 18.30 alle 21.30 per circa 2 mesi. Alla fine c'è un esame da sostenere, superato il quale si hanno tutti i requisiti per potersi iscrivere alla Camera di Commercio e aprire un locale. Con questo stesso corso inoltre si ottengono anche tutti gli attestati richiesti dalla normativa su igiene e sicurezza".

E' possibile iscriversi al corso in partenza il 15 febbraio direttamente dal sito del Cescot o in sede in via Clementini 31 a Rimini. Per maggiori informazioni si può contattare direttamente la referente del corso Rosy Broccoli al numero di telefono 0541-441922, dalle 9 alle 13.