Volley A2 femminile, Omag MT a Busto Arsizio cerca il primo successo del 2022

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:11 - 08 Febbraio 2022

Domani sera la OMAG-MT sarà ospite della Futura volley di Busto Arsizio nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Le merignanesi, capitanate da Sara Ceron, stanno preparando nel dettaglio l’insidiosa trasferta meneghina. Gara importante, che potrebbe significare, in caso di successo, l’aggancio in classifica alle bustocche.

Sfida dal peso specifico, che all’andata terminò con il successo della Futura, sulla quale la OMAG-Mt ha tutte le intenzioni volersi prendere la rivincita con l’intento di muovere la classifica, guadagnare terreno e conquistare il primo successo di questo 2022. Oltre alla ex Giuditta Lualdi, un’altra ex è stata arruolata da coach Lucchini. Si tratta di Luisa Casillo, la centrale che nel 2018 fu una delle protagoniste della vittoria della Coppa Italia dell’allora Battistelli Consolini Volley.

Altro protagonista di quella straordinaria stagione è stato Alessandro Zanchi, attuale viceallenatore della OMAG-Mt, che conosce bene entrambe e ci presenta il difficile match:

"La gara con la Futura sarà un’altra occasione per dimostrare ciò che sappiamo fare, stiamo migliorando di partita in partita e stiamo consolidando il nuovo assetto. Busto è una squadra ostica, molto fisica, e che dovremo essere bravi ad aggredire fin da subito. Le ragazze sono in forze, e sono convinto che si possa fare un buon match."

L’incontro, che si terrà al Palaborsani di Busto Arsizio, fischio d’inizio alle ore 20,30, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube: https://www.youtube.com/c/volleyballworld ed in differita giovedì 10 febbraio alle ore 22,30 su Icaro Tv al canale 91 del DTT.