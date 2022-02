Verucchio, Martina Marrocchino nuovo ingresso nel Settore Finanziario del Comune

Attualità

Verucchio

| 10:58 - 08 Febbraio 2022

Martina Marrocchino.

Nuovo ingresso nell'ufficio ragioneria e tributi del comune di Verucchio. Nei giorni scorsi, dopo l'esito di un concorso, ha preso servizio Martina Marrocchino.



32 anni, laureata in Giurisprudenza e successivamente diplomata alla Scuola di Specializzazione per le Scuole Legali presso l'Università di Bologna, Marrocchino è originaria di Vignola nel Modenese e residente a San Mauro Pascoli da 10 anni. Dopo una breve esperienza in uno studio con sede in Cesena che si occupa di consulenza tecnico-giuridica in tema di visure ipo-catastali immobiliari e lo svolgimento della pratica forense in uno studio legale di Savignano sul Rubicone, ha fatto il suo ingresso nelle pubbliche amministrazioni nel luglio 2018 in Comune a Ravenna, dove si è occupata di assunzioni e gestioni del personale.

Nel febbraio 2022, l’arrivo a Verucchio con assegnazione al Settore Finanziario. A Martina il benvenuto e il grosso in bocca al lupo della sindaca Stefania Sabba, certa che “l’ottima preparazione e l’esperienza maturata ai più svariati livelli si riveleranno preziose per la nostra realtà”.