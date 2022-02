Cronaca

Rimini

| 10:38 - 08 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

Rissa nella notte tra sabato e domenica in centro a Rimini. Protagonisti una trentina ragazzi che, in piazza Malatesta, si sono picchiati con violenza e sarebbero volate anche delle bottiglie. La scazzottata è stata ripresa con i cellulari e le immagini sarebbero state condivise sui social. Sul posto è intervenuta la Polizia ma all'arrivo degli agenti il gruppo si era già diviso. Le indagini sono in corso.