Grave incidente stradale per il club manager del Rimini Calcio Cherubini e la moglie

| 08:01 - 08 Febbraio 2022

Il Club Manager Carlo Cherubini.

Grave incidente stradale per il Club Manager del Rimini Calcio Carlo Cherubini e per la moglie Valentina Scarchilli. I due erano in viaggio verso Roma. A dare la notizia il Rimini Calcio. L'incidente è avvenuto domenica sera. Cherubini e la moglie sono ricoverati in ospedale a Roma in condizioni serie ma non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita. "Tutta la Società è rimasta profondamente scossa da questa brutta notizia che non avremmo mai voluto dare." si legge nella nota del Rimini "Il Rimini FC rimane con il cuore costantemente vicino a Carlo e Valentina auspicandosi che questa brutta notizia possa essere quanto prima soltanto un cattivo ricordo". A Carlo Cherubini e alla moglie Valentina gli auguri da parte della redazione di Altarimini.it