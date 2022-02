Attualità

Novafeltria

| 07:49 - 08 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

In merito al comunicato stampa sulle dimissioni del dott. Lorenzo Menghini, inviato dal Comitato Civico di Novafeltria, il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori precisa quanto segue.

“Sono sempre aperto al confronto, come mio stile, e disponibile ad incontrare associazioni di volontariato, comitati per cogliere le istanze e i bisogni dei cittadini, di cui sono portatori. Non mi sono mai sottratto e mai lo farò. Così come ho fatto anche con il dott.Lorenzo Menghini, appena ricevuto la sua missiva che mi preannunciava le dimissioni. Un confronto da me chiesto, ma non avvenuto per sua dichiarata indisponibilità, che io rispetto. Ma spesso, come succede in tutte le organizzazioni, le ragioni di una scelta personale, non discendono dal dettato apodittico di una qualsivoglia autorità, quanto da condizioni più generali di difficoltà o disagio che possono insorgere all’interno dell’equipe con cui si collabora e lavora. Ciò che invece ritengo inaccettabile che da questa personale scelta di un professionista, ne discendano neanche tanto velate considerazioni, di un presunto esodo , di una “diaspora”, come viene descritta, di professionisti in fuga dal territorio di Rimini. Il turnover, è una caratteristica dei sistemi sanitari, che per rimanere nella nostra Azienda si traduce in circa 700 all’anno. Per fare ulteriore chiarezza. A Rimini dall’1/7/2020 al 31/12/2021 sono usciti 99 dirigenti medici , in larga parte per raggiunti limiti di età. Nell’anno e mezzo precedente sono stati 112. Ne consegue che quello che viene paventato come una criticità di questa Direzione Generale, risulta fuorviante, ancorché strumentale.

Ciò chiarito, ribadisco la mia disponibilità ad offrire ai rappresentanti del Comitato tutte le considerazioni con dovizie di dettagli che intendano ricevere."