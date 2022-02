Calcio D, ribaltone all'Athletic Carpi: ritorna in panchina Bagatti. Borgo S.Donnino: via Baratta

Sport

Rimini

| 23:45 - 07 Febbraio 2022

Massimo Bagatti.

Nuovo ribaltone in casa Athletic Carpi. Il club ha esonerato il mister Romulo Togni e il suo vice Umberto Di Giacomo. Una decisione che era già nell’aria dopo la nuova sconfitta di domenica a Forlì. Il tecnico brasiliano ex Mezzolara in sette partite ha raccolto cinque punti, frutto di quattro sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, quella sul campo della Bagnolese. A guidare la squadra è stato richiamato il tecnico modenese, Massimo Bagatti, sulla panchina dell'Athletic Carpi nelle prime otto partite prima di essere a favore di Claudio Gallicchio. Inoltre è stato inserito nello staff il tecnico della Juniores Gianni Pellacani (sarà il vice allenatore) e David Morelli, nominato preparatore atletico della prima squadra. Nelle vesti di direttore sportivo arriva Riccardo Bolzan (ex ds della Nocerina).

Anche il Borgo San Donnino cambia mister: sollevato dall'incarico Gianluca Baratta, martedì sarà nominato il nuovo mister.