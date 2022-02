Basket B: vincono Roseto, le due Rieti, Ancona e Senigallia

Sport

Rimini

| 22:29 - 07 Febbraio 2022

Nella giornata in cui non si è giocato il derby romagnolo Cesena – Raggisolaris, sono le prime della classe a prendersi le scene. Tutte le prime sette in classifica hanno vinto (nel gruppo c’è anche Imola caduta a Rieti), compienendo già una mini fuga verso i playoff: la distanza sulle inseguitrici delle prime otto è già di sei punti.

Roseto (Amoroso 18) continua la sua marcia in vetta ottenendo la 16esima vittoria in 18 gare giocate. Gli abruzzesi superano 73-48 la Luiss Roma (Jovovic 15) vendicando la sconfitta dell’andata. Soffre invece la Npc Rieti (Timpani 18) fattasi recuperare nel finale dall’Andrea Costa Imola (Wiltshire 15): la squadra di Ceccarelli vince 76-74, ma deve ringraziare il ferro che respinge allo scadere la tripla di Carnovali.

Non conosce ostacoli Rimini (Saccaggi 22) che continua a viaggiare a suon di vittorie: questa volta ad avere la peggio è Teramo Bottioni e Bertocco 11) battuta con un rotondo 86-68. I riminesi sono terzi con ancora due gare da recuperare.

Torna alla vittoria la Real Sebastiani Rieti (Loschi 16) espugnando 68-54 Civitanova Marche (Riccio 21), successo però meno netto di quanto possa dire il punteggio finale. Pure Ancona (Centanni 19) non ha vita facile con Montegranaro (Masciarelli 21) battuta 70-60 grazie ad un ottimo ultimo quarto.

Successo d’oro per Senigallia (Gnecchi e Bedin 13) che al fotofinish passa 71-67 a Jesi (Gloria 20) restando nel gruppo delle formazioni alle spalle delle prime tre della classe dove c’è anche Ozzano (Folli 16) che ha la meglio su Giulianova (Giacomelli 19) per 72-66.

Le date dei recuperi. Mercoledì 16 febbraio: Rimini – Ancona. Ancora da definire: Raggisolaris – Civitanova Marche; Raggisolaris – Rimini; Cesena – Raggisolaris

Classifica. Roseto 32; Npc Rieti 28; Rimini** 26; Ancona*; Real Sebastiani Rieti, Senigallia, Ozzano e Imola 22; Cesena* e Teramo 16; Jesi (-1) 13; Raggisolaris*** e Luiss Roma 12; Giulianova 6; Civitanova Marche* e Montegranaro 4.

* gare in meno

Prossimo turno. Sabato: Cesena – Ancona. Domenica: Raggisolaris – Roseto; Giulianova – Senigallia; Imola – Jesi; Real Sebastiani Rieti – Ozzano; Rimini – Civitanova Marche; Montegranaro – Luiss Roma; Teramo – Npc Rieti.