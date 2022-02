Basket in carrozzina B, NTS Riviera sconfitto da I Bradipi: 59-42

Sport

Rimini

| 19:08 - 07 Febbraio 2022

Secondo i pronostici poteva andare così e purtroppo così è andata. NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini pienamente consapevole della forza dell'avversario ha affrontato subito la gara nel verso giusto giocando fin dalla palla a due con la necessaria intensità ottenendo un lusinghiero equilibrio: 16-14 al primo quarto. Continuando ad imporsi ai padroni di casa con una difesa intensa ed aggressiva, NTS Riviera Basket ha limitato i bolognesi nel punteggio. Pur perdendo di vista il canestro avversario Rimini si è trovata a metà gara con uno scarto di appena 5 punti: 25-20 potenzialmente recuperabile.

Nel terzo quarto sia a causa delle rotazioni, sia della fatica dovuta alla strenua difesa è mancata la necessaria lucidità offensiva e NTS Riviera Basket ha chiuso 41-30, sotto di 11 mentre la difesa si è mantenuta abbastanza efficace.

Nell'ultimo quarto I Bradipi, decisamente più forti con la loro fisicità e prestazione offensiva hanno allungato togliendo ai nostri ragazzi, che hanno speso tutto, ogni possibilità di recupero chiudendo 59-42.

In conclusione una gran bella gara, giocata senza esclusione di colpi che ha mostrato una soddisfacente crescita di NTS Riviera Basket nell'intensità e nella fase difensiva mentre c'è ancora da raggiungere una prestazione offensiva efficace che metta in difficoltà l'avversario e permetta di arrivare nel finale in condizione di giocarla fino all'ultimo.

IL TABELLINO

I Bradipi Circolo Dozza - NTS Riviera Basket Rimini 59-42

I Bradipi Circolo Dozza: Ahzmethodzic 23; Saldutto 4; Amasio 12; Mordenti 6; Fabbri 10; Marrone 2; Baratta 2. All. Camorani.

NTS Riviera Basket Rimini: Loperfido 14, Acquarelli 6, Raik, Pozzato, Martinini 2, Storoni 10, Rossi 2, Venzon 8, Gardini, Molaro. All. Loperfido.

PARZIALI: 16-14, 25-20, 41-30.