Questo week-end riaprono le discoteche, Indino: ‘Ho fiducia, apriamo per non chiudere più’

Attualità

Rimini

| 18:07 - 07 Febbraio 2022

Gianni Indino, presidente SILB Emilia Romagna.

Le discoteche aprono le piste questo week-end, sono contenti a metà i gestori dei locali della notte: l’11febbraio si tornerà a ballare dopo la fine della proroga con cui il Governo aveva decretato l’ennesima chiusura delle discoteche, ma le perdite e le capienze al 50%, unite al timore degli avventori, pesano come macigni. E le regole saranno ferree. Si potrà entrare infatti solo con il Super Green pass (vaccinati o guariti dal virus). Se il locale è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina. Nei locali da ballo all'aperto e soltanto in zona bianca invece si potrà fare a meno del dispositivo anti Covid, dalla zona gialla in su obbligo di mascherina anche all'aperto.



Il punto di Gianni Indino, Sindacato locali da ballo



"Ho fiducia, questa volta apriamo per non chiudere mai più", dice all'AGI Gianni Indino, neo portavoce nazionale del Sindacato italiano locali da ballo nonché presidente emiliano romagnolo. Ma la situazione sembra essere così semplice per i gestori: locali come ad esempio il Cocoricò e il Musica di Riccione pare non alzeranno le serrande questo sabato. Con tutta evidenza non ci sono stati i tempi per organizzare gli staff artistici ma anche a cause del fatto che, sottolinea Indino, "siamo stati in qualche modo presi in giro: le attese che avevamo in tanti momenti in questi due anni sono andate deluse, anche alla luce di quanto accaduto a Capodanno la fiducia è venuta meno quando ci avevano assicurato che non avremmo mai chiuso. Siamo stati chiusi, senza ristori e in balia delle opinioni di qualcuno che ci additavano come untori, tesi che rispediamo nettamente al mittente", incalza ancora Indino mentre è in viaggio per Roma dove incontrerà alcuni esponenti del governo assieme a una delegazione del Silb per sottolineare ancora una volta la difficile situazione del settore. "Rispetto all'era pre-Covid riapriranno circa il 75% dei locali. Questo è il momento di abbandonare la paura, di tornare a sorridere e di riappropriarci della nostra vita", conclude.