Interventi Enel, sul lungomare Murri mancherà la corrente elettrica

Attualità

Rimini

| 16:07 - 07 Febbraio 2022

Lavori sulla rete elettrica a Marina Centro che rientrano nelle attività previste all’interno del progetto Parco del Mare.

Proseguono a cura di E-distribuzione - la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica – significativi lavori di potenziamento e rinnovo tecnologico degli impianti nel comune di Rimini: domani 8 febbraio, le squadre dell’azienda elettrica avvieranno un piano di interventi in località Marina Centro che rientrano nelle attività previste all’interno del progetto Parco del Mare del Comune di Rimini e sono propedeutiche ai lavori di riqualificazione di arredo urbano.



Le operazioni dovranno svolgersi per ragioni di sicurezza in orario giornaliero e richiederanno un’interruzione temporanea del servizio, che E-distribuzione ha programmato domani 8 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 16:00. I clienti sono stati preventivamente informati attraverso l’affissione di volantini nelle aree interessate dai lavori che proseguiranno anche giovedì 10 febbraio (dalle 8.30 e alle 16) e venerdì 11 febbraio (dalle ore 8.30 alle 16), interessando principalmente il Lungomare Murri.



L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500.