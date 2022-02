Calcio Promozione: nel recupero Bellaria espugna Gatteo 3-2

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:08 - 20 Febbraio 2022

Maglia Bellaria Igea Marina.



Gatteo - Bellaria Igea Marina 2-3

GATTEO: Platia, Gessi (35' st Matteoni), Cordatore, Muccioli, Consalvo (12' st Essaki), Sardagna, Tappi Imolesi (6' st Biondini), Perazzini (17' st Mohamed), Cozzini, Francisconi (35' st Giunchi), Moubtassim.

In panchina: Niang, Ndoja, Cordatore, Pepe.

All. Pessina

BELLARIA: Antonelli, Grossi (1' st Minacapilli), Fabbri, Fusi, Pruccoli, Paganelli (15' st Ceccarelli), Bellavista, Cocco (30' st Chiussi), Marchini (15' st Giornali), Facondini, Meluzzi (30' st Vitali).



In panchina: Morra, Zanotti, Venturi, Gabrielli.

All. Fusi.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 14' pt e 22' pt Cozzino, 15' pt Bellavista, 18' st Giornali, 34' st rig. Facondini.

AMMONITI: Consalvo, Perazzini, Consalvo.

ESPULSI: 22' st Moubtassim.



GATTEO Il Bellaria inizia il 2022 con una vittoria in rimonta a spese del Gatteo. Giallorossi in vantaggio al 14' con Cozzino che servito sul filo del fuorigioco infila Antonelli. Trenta secondi dopo l'immediato pareggio con Facondini che lancia l'inserimento vincente di Bellavista, l'esterno offensivo insacca di potenza sotto la traversa. Antonelli non impeccabile nel gol del 2-1, a causa di una deviazione. Nella ripresa il Bellaria pareggia al 63': un lancio scavalca la difesa giallorossa, Facondini di testa fa sponda per il piatto vincente di Giornali. Al 79' Facondini si procura e trasforma il rigore della vittoria.