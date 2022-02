Calcio recuperi Promozione: Asar, poker in casa della Sampierana (1-4)

Sport

Riccione

| 18:20 - 13 Febbraio 2022

Rosa dell'Asar Riccione.



Sampierana - Asar 1-4



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi, Bravaccini (77'Fabbri), Braccini, Canali, Pungelli, Petrini, Para (51' Corbara), Pippi, Farfaneti (28' Quercioli).

In panchina: Niederweiser, Simoncini, Iavarone, Giovagnoli.

All. Barontini.

ASAR: Mauri, Macrelli, Fattori, Sisti (58' Guerra), Franchi, Fantini (82' Bang), Bologna, Sparaventi (72' Abati), Alberto (77' Manconi), Marchionna, Sogos (32' Angelini).

In panchina: Prioli, Bacchini, Dituri, Pierri.

All. Vanni.



ARBITRO: Riccardo Samaritani di Ravenna.

MARCATORI: 7'' Marchionna (A), 18' Alberto (A), 45' Angelini (A), 58' Pungelli (S), 59' Franchi (A).

AMMONITI: Braccini, Petrini Pippi, Sisti, Fantini, Sparaventi, Bologna, Angelini

ESPULSI: Braccini (S) al 10' per fallo di reazione



SAN PIERO IN BAGNO Larga vittoria dell'Asar che segna quattro reti alla Sampierana: i bianconeri nelle ultime sette partite avevano subito un solo gol, su rigore. Riccionesi in vantaggio al 7' con una punizione di Marchionna che beffa Zammarchi. Al 10' Sampierana in dieci per il rosso (fallo di reazione) e otto minuti dopo Quaranta perde palla, Alberto ringrazia e radoppia. Al 45' Angelini su calcio d'angolo colpisce di testa e triplica. La Sampierana accorcia al 58' con un diagonale del giovane Pungelli, all'esordio, ben servito da Bravaccini. Passa un minuto e Franchi fa poker di testa.