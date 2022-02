Calcio: riparte la Promozione con i recuperi, super sfida Pietracuta - Gambettola

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:50 - 10 Febbraio 2022

A sinistra Federico Freschi (all. Gambettola) e a destra Luca Fregnani (all. Pietracuta).



Dopo 55 giorni di sosta, domenica (13 febbraio) riparte il girone F di Promozione con tre recuperi della 13esima giornata. Il big match è la sfida al vertice tra Pietracuta e Gambettola, che si disputerà allo stadio Bindi, alle 14.30: i rossoblu allenati da Luca Fregnani, secondi con 32 punti, a -2 dal Torconca che ha una partita in più, vincendo effettuerebbero il sorpasso sulla capolista. Al contrario, in caso di sconfitta, si vedrebbero agganciati dal Gambettola di mister Federico Freschi, terzo con 29 punti, assieme al Misano (che come il Torconca ha una partita in più). In casa Pietracuta si registra un moderato ottimismo, l'organico è al completo, fatta eccezione per il portiere Hysa, squalificato: al suo posto ci sarà l'esordio di Leardini, rinforzo del mercato invernale. "Dopo tre mesi inizia un nuovo campionato. Mi attendo ritmi simili a quelli di inizio stagione - spiega il ds Sandro Conti - ma l'importante finalmente è ripartire".



LE ALTRE GARE Il Gatteo, che ha chiuso il 2021 proprio con una pesante sconfitta per 5-0 a Pietracuta, ospita il Bellaria Igea Marina, mentre la Sampierana ospiterà l'Asar.