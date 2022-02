Biblioteca Gambalunga: nuova rubrica social per riscoprire gli archivi storici

Attualità

Rimini

| 15:59 - 07 Febbraio 2022

Particolare delle sale antiche della biblioteca Gambalunga.

Il mappamondo con la scritta Rimini cancellata, o la sfera armillare in bronzo dove appare inciso il termine dialettale ‘garbino’, e poi i libri proibiti e le riviste di moda dell’800, il dibattito storico sul segno zodiacale della nostra città.



Ogni mercoledì, sui canali social del Comune di Rimini, verrà pubblicata la rubrica “La Gambalunga racconta”, curiosità e notizie tratte dai fondi antichi della Biblioteca, dall’archivio fotografico e dai periodici locali, con immagini e aneddoti su persone, libri, fotografie e cimeli, protagonisti del presente e del passato della ricca e stratificata raccolta della Biblioteca. Ma anche interviste e consigli di lettura da parte dei giovani lettori e dei bibliotecari che racconteranno di libri letti e approfondimenti.



Le biblioteche sono sopravvissute a tanti incendi letterari e reali, e oggi sono sopravvissute alla pandemia, divenendo il luogo in cui conservare e valorizzare le unicità, le moltiplicazioni degli eteronimi, in cui apprendere le strategie per sottrarsi al senso di realtà unidimensionale. L'appuntamento del mercoledì nasce per questo, per far conoscere sempre di più e coinvolgere sempre più persone nella poliedrica realtà della Biblioteca Gambalunga e per far scoprire le tante anime di una Gambalunga in continua evoluzione.