Neopatentato fermato ubriaco al casello: riminese nei guai

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 07 Febbraio 2022

Neopatentato fermato ubriaco al casello.

La notte di domenica un 21enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza da una pattuglia della polizia di Forlì. Gli agenti, durante un controllo in autostrada, lo ha fermato al casello di Rimini Nord. In quanto neopatentato non avrebbe dovuto bere niente prima di mettersi al volante, ma dagli accertamenti è emerso un tasso alcolico superiore a 1 g/l. Il conducente, originario del riminese, oltre la denuncia rischia una sanzione penale di quasi di 5.000 euro e la sospensione della patente, subito ritirata, fino a un anno e mezzo.