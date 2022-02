Rimini, controlli disposizioni Green Pass, sanzionate 10 persone non in regola con il 'certificato verde'

Attualità

Rimini

| 13:59 - 07 Febbraio 2022

Controli Green Pass, nona settimana.

Proseguono le verifiche effettuate nell’ambito del piano provinciale dei controlli relativi alla effettiva osservanza delle disposizioni governative sul green pass, che vedono impegnate – sull’intero territorio provinciale - tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le specialità (Forestale, Stradale, Ferroviaria, etc.), con il fondamentale coinvolgimento delle Polizie Locali.

Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 per il Green pass sono state controllate in totale 3486 persone, dieci sono state le sanzioni elevate ad altrettante persone non in regola con la normativa. Controllate e sanzionate per assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 74 persone. Sono totalmente 540 gli esercizi e le attività sottoposte a contoll9 sul rispetto delle norme anti covid: sei titolari di altrettante attività sono stati sanzionati.