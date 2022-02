Covid, sindaco Rimini: basta con le 'fughe in avanti mediatiche' degli esperti del Ministero

Attualità

Rimini

| 13:25 - 07 Febbraio 2022

Jamil Sadegholvaad.

Da oggi in Italia meno restrizioni e più aperture: il Green pass non si tocca. Diminuiscono gli studenti in dad e in 600mila possono tornare in classe. Fino a 4 casi di positività le lezioni proseguiranno in presenza. Ma il sindaco di Rimini si scaglia contro "le fughe in avanti mediatiche" degli esperti del ministero della Salute. I quali in dichiarazioni alla stampa, anche diverse fra loro, hanno prospettato restrizioni, dal green pass alle discoteche chiuse, ancora tutte da decidere e da valutare.





“Desidero ringraziare il Ministro Roberto Speranza per le parole spese ieri pubblicamente in ordine alla ‘nuova fase’ che dovrà progressivamente portare a una ‘nuova normalità’ e convivenza con la fase pandemica - dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - Gli interventi di semplificazione annunciati vanno in quella direzione che anche noi, amministratori locali, percorriamo ogni giorno, stretta tra le preoccupazioni primarie in materia sanitaria e comunque la necessità di infondere fiducia programmando una auspicabile ripresa.



Bene dunque l’obiettivo annunciato per le prossime settimane della ‘nuova fase’, un vaccino non solo mediatico per territori - e Rimini è con questi - che hanno pagato un durissimo tributo di vite, durissime difficoltà sociali, economiche, lavorative al virus. Ma ai ringraziamenti voglio aggiungere una domanda: come convive la ‘nuova fase’ con le ‘vecchie abitudini’ di fughe in avanti mediatiche?



Veniamo da un fine settimana in cui membri e consulenti del Cts, sull’intero arco della stampa nazionale, si sono sbizzarriti in vaticini per i prossimi mesi. Abbiamo il consulente ministeriale che dichiara ‘green pass anche in estate… non è il caso di riaprire le discoteche’, al membro del Cts che fa eco ‘obbligo di green pass anche dopo giugno’. La scienza deve discutere e confrontarsi - spiega il sindaco - Ma quando gli scienziati, gli esperti salgono alla ribalta mediatica evidentemente perché considerati dagli organi dì informazione ‘voce del Governo’, ecco che qualcosa non va e non torna. Le misure di contrasto al virus sono graduate a seconda dell’andamento dei contagi, all’allargamento della campagna vaccinale, alla pressione sui reparti ospedalieri: questa è la bussola a cui, ognuno di noi, individualmente e per il ruolo pubblico che ricopre, si è costantemente e responsabilmente attenuto.



Vaccinare, vacciniamoci, rispettiamo le prescrizioni - conclude Sadegholvaad - lo dico e scrivo tutti i giorni, dal primo giorno in cui sono diventato sindaco. Ma allora cosa sono queste dichiarazioni degli esperti? Se così è, quali sono i dati a disposizione per chi parla e dichiara in vece del Governo, anticipando misure primaverili e estive di quella portata? Qual è, secondo il Governo, il sentimento, lo stato d’animo di cittadini, famiglie e soprattutto imprese oggi già in ginocchio per la ‘tempesta perfetta’ all’incrocio tra Covid, costi dell’energia, chiusure obbligate in questi primi mesi del 2022, davanti a ‘anticipazioni’ di tale impatto e portata per la vita e il tessuto socioeconomico di tutti i territori italiani?”