Tempo buono e tanta gente a Bellaria per la fiera di Santa Apollonia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:59 - 07 Febbraio 2022

Isola dei platani a Bellaria.

Favorita dalla clemenza del meteo, la Fiera di Santa Apollonia mantiene le promesse e chiude positivamente la due giorni del primo weekend: tante le presenze lungo l'Isola dei Platani, sia sabato che, soprattutto, nella giornata di domenica. Una Fiera che si può certamente definire "nazionale" per i tanti prodotti tipici presenti; i visitatori hanno potuto acquistare infatti tipicità alimentari e non solo, provenienti da tutta la penisola. Ad esempio dal nord, con i formaggi piemontesi, per poi proseguire al centro con i salumi della norcineria umbra e i prodotti marchigiani a base di tartufo, passando poi al sud con i prodotti pugliesi, l’ottima liquirizia calabrese, fino alla Sicilia con i buonissimi cannoli siciliani preparati sul posto. Oltre ovviamente alla grande enogastronomia locale: dall’ortofrutta al miele, oltre alla piadina farcita come solo i romagnoli sanno fare. Si replica mercoledì 9 febbraio, proprio nel giorno della Santa Patrona di Bellaria Igea Marina; chiuderà le danze il weekend del 12 e 13 febbraio: in programma la Fiera di San Valentino in continuità con quella di Sant'Apollonia.