Downhill: Nazionale, concluso lo stage degli azzurri al Pincio. In visita il sindaco

Sport

Novafeltria

| 11:57 - 07 Febbraio 2022

Il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, assieme a una delegazione della società ciclistica Valmarancing.

Domenica 6 febbraio si è concluso lo stage in Valmarecchia della squadra nazionale DownHill. I 14 atleti convocati, fra cui 2 donne, hanno dato spettacolo ai tanti appassionati che si sono ritrovati lungo il difficoltoso tracciato della pista "DH" ideata da Wolf, ciclista iscritto alla squadra locale Valmarancing. Il Commissario Tecnico Simone Fabbri ai nostri microfoni è rimasto soddisfatto dell’ospitalità ricevuta in Valmarecchia e della caratteristica della pista. Fabbri ha anticipato che il prossimo anno gli atleti torneranno sicuramente. Probabilmente, prima che si concluda l’inverno, non è escluso anche un altro allenamento-test sul Monte Pincio. Nelle prove cronometrate il miglior tempo è stato realizzato dal veterano vice campione italiano Davide Palzzari che ha compiuto una discesa mozzafiato in 2 minuti e 23”, mentre il miglior tempo delle donne ha fermato il cronometro a 2 minuti e 59 secondi.



Domenica mattina il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, assieme a una delegazione della società ciclistica Valmarancing con il Presidente Davide Soli e l’ex ciclista professionista Marco Magnani consigliere comunale, si è recato sul campo di allenamento per fare i saluti istituzionali. Ai nostri microfoni ci ha svelato che l’amministrazione comunale di Novafeltria crede molto nel cicloturismo: dal passaggio della Novecolli in centro e la tappa del Giro d'Italia, ad un progetto che riguarda un percorso sul Monte Ceti con una scuola per i bambini che vogliono approcciarsi a questa disciplina. Inoltre il progetto della nuova Marecchiese: l'attuale tracciato rimarrà come pista ciclabile proprio per dare sfogo a tutti gli appassionati di ciclismo.