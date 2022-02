Basket B, coach Ferrari: 'Aver vinto due match ravvicinati con autorità ci lascia molto contenti'

Sport

Rimini

| 01:30 - 07 Febbraio 2022

La dichiarazione del coach di RivieraBanca Mattia Ferrari dopo il largo successo contro il Teramo: "Siamo cresciuti dentro la partita, all'inizio la grande preparazione tattica di Teramo ci ha messo in difficoltà, sapevamo che avrebbero fatto raddoppio sul post basso, cambi su pick'n'roll ed uscite: ne abbiamo parlato, ma in un giorno non si è realmente pronti. Anche all'andata eravamo partiti male, poi piano piano con la difesa ed i passaggi li abbiamo ripresi: già a metà primo tempo siamo andati sul +15 poi non l'abbiamo chiusa, nel secondo tempo abbiamo sempre tenuto il pallino del vantaggio in mano. Siamo stati bravi a continuare a costruire tiri ed aiutarci in difesa, alla fine abbiamo costruito una partita solida. Temevo molto questa doppietta Jesi-Teramo perchè sono due squadre in salute, erano due partite ravvicinate dopo diverso tempo in cui non avevamo giocato: aver vinto giocando a tratti bene con autorità ci lascia molto contenti, tenendo conto in entrambe le occasioni dell'assenza di Rivali che è molto importante per la nostra pallacanestro."

Coach, la partita si poteva chiudere prima oppure gli avversari sono stati bravi a resistere ad ogni tentativo di fuga dei biancorossi?

"Ho imparato col tempo che le partite bisogna guardarle da entrambi i punti di vista: eravamo a +15/+18 ma non siamo andati avanti perchè ci sono gli avversari che lottano, giocano e giustamente non vogliono perdere. Oggi è stato un impegno probante per noi: usciamo dal campo contenti perchè nel giro di quattro giorni abbiamo incontrato due squadre completamente diverse portando a casa due vittorie 'rotonde, usando il gergo calcistico.Sono contento così e le valutazioni andranno fatte riguardando la partita: ci prendiamo un giorno e mezzo di pausa, riprenderemo martedì a metà giornata con un allenamento singolo e ci concentreremo sui problemi di questa partita e quello che dobbiamo fare per preparare la prossima gara."

Due vittorie in due partite potenzialmente insidiose a distanza ravvicinata. La squadra esce più forte da questa settimana o semplicemente sta facendo il suo dovere di big del campionato?

"Non è spocchia o supponenza, sappiamo tutti quali sono i nostri obiettivi. Noi dobbiamo giocare e preparare le partite tutte con lo stesso livello d'attenzione e mettere in campo la stessa dose di consapevolezza di chi siamo, dove vogliamo arrivare e che tipo di supporto abbiamo da parte di società e pubblico. E' vero che c'è un po' di pressione, ma ben venga: questo dev'essere qualcosa che ci inorgoglisce e ci fa andare sempre più avanti nel nostro percorso".