Volley A2 femminile, Omag MT sconfitta 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:08 - 06 Febbraio 2022

Doveva essere la partita del rilancio, ma la trasferta laziale è amara, anzi amarissima per la Omag-MT che contro l’Assitec Volley Sant’Elia è l’ombra di se stessa: cede 3-0 e non approfitta del passo falso di Busto Arsizio, sua prossima avversaria e diretta rivale in classifica.

L’avvio di match in per le marigananesi è sottotono: le marignanesi soffrono sia in attacco che in difesa, con Vanni e Fiore pressoché immarcabili. Il secondo parziale è – purtroppo per la Omag-Mt– una fotocopia del primo e le Laziali ne approfittano. Nel terzo set, la Omag-Mt gioca alla pari delle avversarie ma non riesce mai ad allungare. L’Assitec comunque non si scompone si prende un piccolo margine che le consente di aggiudicarsi il set e il match. Ora bisogna azzerare la giornata storta, riordinare le idee e pensare alla trasferta di mercoledì sera nel recupero della prima giornata al Palaborsani con la Futura Volley di Busto Arsizio.

Il tabellino

ASSITEC SANT’ELIA – OMAG – MT 3-0

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Saccani, Lotti 15, Vanni 7, Fiore 18, Costagli 11, Montechiarini 9, Lorenzini (L). Non entrate: Nenni, Cecchi, Muzi, Tellaroli. All. Giandomenico.

OMAG – MT S. GIOV. IN MARIGNANO: Turco 1, Coulibaly 11, Consoli 1, Bolzonetti 9, Brina 12, Mazzon 8, Bonvicini (L), Aluigi 2, Ceron 2, Zonta. Non entrate: Penna, Biagini. All. Barbolini.

ARBITRI: Scarfò, Grossi.

PARZIALI: 25-23, 25-20, 25-23

NOTE Durata set: 26′, 25′, 27′; Tot: 78′.