Calcio RSM, un altro 0-0 per la Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 21:01 - 06 Febbraio 2022

La Virtus incappa nel terzo 0-0 consecutivo ed offre il fianco alla risalita di Pennarossa e Libertas, che superano i relativi ostacoli e si portano a -2 dal quarto posto occupato proprio dai neroverdi di Bizzotto. Fra i posticipi di una giornata in cui su ogni campo è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Leo Tabarrini, amico del calcio sammarinese tragicamente scomparso nel pomeriggio di venerdì, l’unico pareggio matura al Fiorentino, dove Domagnano e Virtus si annullano senza reti all’attivo né al passivo. Le vittorie arrivano sui sintetici di Montecchio e Domagnano. Su quest’ultimo campo ci sono un paio di cartellini rossi prima dell’unica rete, quella di Pesaresi, che fa pendere in favore della Libertas il derby di Borgo Maggiore fra i granata e il San Giovanni. Quest’ultimo gioca una lunga fase in superiorità numerica (espulso al 20’ Olcese) senza tuttavia trovare il guizzo per portarsi in vantaggio. Al 70’ la Libertas ritrova la parità numerica (doppio giallo per Angelini) e 2’ dopo anche l’1-0 firmato Pesaresi, che diventerà definitivo al fischio finale del signor Vandi. Più ampio il successo del Pennarossa, che contro la Juvenes-Dogana spezza la mini serie di pareggi e si riavvicina alle posizioni più interessanti del Girone Unico assieme alla Libertas, a pari punti con la squadra di Andy Selva. È l’uno-due firmato da Zago e Stefanelli tra il 12’ e il 18’ del primo tempo a stendere i biancorossoazzurri di Amati, che restano appaiata al Cailungo a quota 7, quattro lunghezze sopra il fanalino Cosmos.

Il tabellino

Fiorentino - Murata 2-1 (giocata ieri)

FIORENTINO

Bianchi, Bottoni, Baizan, Arrigoni, Filippi (dal 79’ Paglialonga), Colagiovanni, Ben Kacem, Calzolari (dal 90+1’ Perlaza), Castellazzi (dal 79’ Zouhri), Mastrota (dal 70’ Borgagni), Abouzziane

A disposizione: Berardi, Terenzi, Michelotti

Allenatore: Enrico Malandri

MURATA

Benedettini, Valentini (dal 46’ Pari), Genghini, Fall, Vitaioli, Carlini, Bertozzi (dal 76’ Gori), Cangini, Alberigi (dal 46’ Toccaceli), Bruma (dal 90+1’ Babboni), Comuniello

A disposizione: Castelgrande, Terenzi, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Andrea Zaghini, Giovanni De Girolamo

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Baizan, Comuniello, Fall, Borgagni

Marcatori: 11’ Ben Kacem, 79’ Castellazzi, 82’ Comuniello, 87’ rig. Cangini, 90+1’ Abouzziane

San Giovanni - Libertas 0-1

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni, Angelini, Senja, Conti, Berardi, Strologo (dal 68’ Strologo), Magnani, De Biagi (dal 77’ Tasini), Mema, Montebelli

A disposizione: Montagna, Cecchetti, Matteoni, Satalino, Perotto

Allenatore: Marco Tognacci

LIBERTAS

Zavoli, Pesaresi, Fraternali, Barretta, Ruiz, Patregnani, A. Gasperoni, Giovagnoli (dall’85’ Morelli), Olcese, Aruci, Nigretti (dal 76’ Flores)

A disposizione: Gentilini, Ndao, Moretti, Dolente, Giorgini

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Alessandro Salvatori, Laura Cordani

Quarto ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Montebelli, Ruiz, Angelini, Giovagnoli, Gentilini, A. Gasperoni

Espulsi: Olcese (rosso diretto), Angelini (doppio giallo)

Marcatori: 72’ Pesaresi

Juvenes Dogana - Pennarossa 0-2

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Acquarelli (dal 69’ Cevoli), Muccini, Mezzadri, M. Michelotti, Baldazzi (dall’85’ Tumidei), Boldrini (dal 46’ Neri), Giangrandi (dal 77’ Ancora), Pasquinelli, Baldini, Merli (dal 69’ Zucchi)

A disposizione: Guidi, Muccioli

Allenatore: Manuel Amati

PENNAROSSA

Semprini, Tomassini, D. Conti, A. Conti, Raffelli, Cola (dal 71’ Baldani), R. Michelotti (dal 67’ Sebastiani), Zago, Tiboni (dal 77’ Dema), Stefanelli, Rastelli

A disposizione: Landi, Ottaviani, Isaraj, Codispoti

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Giovanni De Girolamo, Mattia Sapigni

Quarto ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Pasquinelli, Ottaviani, Boldrini, Stefanelli, Mezzadri, Merli, Dema, Raffelli

Marcatori: 12’ Zago, 18’ Stefanelli

DOMAGNANO

Colonna, Brighi (dal 42’ Faetanini), Mazzavillani, Bacchiocchi, Oliviero, Grieco (dall’86’ Nanni), Ceccaroli (dal 76’ Rossi), Morena, Angelini (dal 76’ Fancellu), Gaiani, Bara (dall’86’ Gabellini)

A disposizione: Ermeti, Averhoff

Allenatore: Massimo Mancini

VIRTUS

Passaniti, M. Battistini, Nodari, Giacomoni, Castiglioni (dall’80’ Muggeo), Golinucci (dall’80’ Raschi), Baiardi, Ciacci (dal 74’ Alvarez), Raiola (dal 46’ Apezteguia), Angeli (dall’86’ Sopranzi), Sorrentino

A disposizione: A. Battistini

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Marcantonio Romanazzi

Assistenti: Andrea Guidi, Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Ammoniti: Angelini, Faetanini