Calcio Eccellenza, la leader Fya Riccione passa sul campo del Sanpaimola: 1-3

Sport

Riccione

| 20:46 - 06 Febbraio 2022

Matteo Sartori.

Alla ripresa del campioanto di Eccellenza dopo il lungo stop, la Fya Riccione espugna il campo del Sanpaimola. I biancazzurri si impongono 3-1: doppietta di Sartori, in gol al 17′ e al 92′, con in mezzo le reti di Pigozzi e di Alessandrini per i locali′. Ora in classifica la squadra di Taccola ha 34 in classifica, cinque di vantaggio (29) sul Russi che ha vinto sul campo del San Pietro in Vincoli per 0-2. In viertù di questa doppietta bomber Sartori sale a quota 8 gol, ad una lunghezza da Zuppardo (9).

Il tabellino

Sanpaimola-Fya Riccione 1-3

SANPAIMOLA: Baldani, Mazzacan, Cerasuolo (73' Gardini), Mengolini (79' Strazzari), Mazza, Ragazzini, Suzzi, Prati, Bonavita, Pagani, Alessandrini Simone (88' Simeoni). A disp.: Santopolo, Galassi, Graci, Diaby, Regoli, Carbone. All.: Tinti

FYA RICCIONE: Mordenti, Merciari, Ceccarelli, Carnesecchi, Manfroni, Maggioli, Scarponi (73' Bardeggia), Enchisi (96' Guidotti), Zuppardo (92' Colley), Sartori, Pigozzi (73' Valeriani). A disp.: Sodani, Conti, Delucca, Cotti, Notaro. All.: Taccola

Arbitro: Cacchi di Cesena

Reti: 17', 96' Sartori (F), 42' Pigozzi (F), 64' Alessandrini Simone (S)

Note: ammonito Maggioli.