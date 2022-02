Tritium-Rimini 0-3. Deratti, che gol: 'Mi sono detto: o la va o la spacca. Dedica alla mia famiglia'

Sport

Rimini

| 19:04 - 06 Febbraio 2022

Federico Mencagli al nono gol stagionale.

Jacopo Deratti ha siglato un gran gol, un missile che portato il Rimini sul 2-0. “Ho sfogato la mia rabbia in quel tiro di sinistro per una prima parte di stagione in cui ho giocato poco. Quando ho visto quel pallone mi sono detto: o la va o la spacca. Per fortuna è andata bene e sono molto contento per me e per la squadra che ha raccolto una vittoria molto importante e a cui dedico la mia rete. E’ stata una emozione grandissima. L’altra dedica – continua Deratti – è per la mia famiglia che mi segue sempre con passione. Oggi purtroppo non era presente sugli spalti per la prima volta, ma mi avrà seguito ugualmente attraverso lo schermo. E’ stato un gol importante per mettere la partita nella giusta direzione. La prova collettiva è stata, su un campo difficile, contro un avversario temibile. C’è di che essere contenti. Comunque non dobbiamo fermarci, domenica ci aspetta un’altra grande battaglia, e alle nostre spalle non mollano pronti a sfruttare le nostre disattenzioni: noi dobbiamo essere più forti di loro”.

Federico Mencagli ha segnato la prima rete della stagione in trasferta, il nono sigillo, in avvio di partita. “Abbiamo messo la gara sul binario giusto da subito e questo è stato fondamentale. La squadra ha risposto bene, vincere 3-0 in trasferta non è semplice, abbiamo dato un altro bel segnale. Dobbiamo continuare così”. Mencagli ha sfiorato il raddoppio: “Ho un grosso rammarico perché avrei potuto già oggi andare in doppia cifra, la palla era buona, a due passi dalla porta. Peccato”.

Tre partite in otto giorni, sotto il profilo fisico la squadra non ne ha risentito.

“Siamo una rosa importante, chi viene chiamato in causa si fa trovare pronto e così è stato anche oggi”.