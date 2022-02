Pennabilli: addio a don Orazio, il prete amato da tutti

Attualità

Pennabilli

| 18:40 - 06 Febbraio 2022

Don Orazio Paolucci.



Sarà celebrato domani (lunedì 7 febbraio) alle 10, presso la Cattedrale di Pennabilli, il funerale di don Orazio Paolucci, parroco di Ca' Romano-Miratorio, deceduto a 81 anni nella notte tra giovedì e venerdì (3-4 febbraio). La sua scomparsa ha addolorato profondamente la comunità pennese, che gli era fortemente legata. Era una persona mite, premurosa, amata da tutti. Molto attivo sui social, dove condivideva pensieri e preghiere; mai una polemica, perché non voleva prevaricare nessuno. Un parroco di grande cuore, la cui salma è stata portata nella camera ardente allestita nella piccola chiesetta delle Tre Genghe, a cui don Orazio era fortemente legato. Originario di Pennabilli, insegnò per diversi anni alle scuole medie e ricoprì diversi incarichi nelle parrocchie della diocesi, in particolare a Maiolo. Si dimise per problemi di salute e tornò a Pennabilli, quando nel 1978 gli fu chiesto di occuparsi della parrocchia di Ca' Romano e Miratorio. Accettò, nonostante le preoccupazioni per quei problemi di salute che lo costrinsero a lasciare i parrocchiani di Maiolo, visto che doveva trattarsi di un incarico di breve durata. Invece ha officiato messa per la piccola comunità per oltre 40 anni. E i suoi parrocchiani lo ricordano con una commovente lettera: "Sei stato per tutti noi una guida, un esempio di pacatezza ed umiltà e un punto di riferimento per i giovani che hanno sempre apprezzato il tuo modo di essere". (r.g.)



LA LETTERA DEI PARROCCHIANI



Ciao Don,

Ti ricordi? Sei arrivato da noi, in una domenica d’aprile tutto lucido ed elegante.. eri un giovane prete, forse un po’ gracilino ma sei riuscito a reggere sulle tue spalle il peso della nostra parrocchia e ci sei stato accanto per 44 anni, anche se saresti dovuto fermarti solo pochi mesi.

Grazie a Dio sei rimasto con noi e hai condiviso le tante gioie e gli inevitabili dolori della nostra comunità.

Ci hai sposato, hai battezzato ed educato i nostri figli e nipoti e hai accompagnato nell’ultimo giorno tanti dei nostri cari.

Da buon pastore oltre a saper ben spiegare il Vangelo e la dritta via, non ti abbiamo mai visto arrabbiato o sentito fare polemiche, con calma e serenità hai sempre saputo trovare una parola buona per tutti noi.

Certo, alle volte era difficile farti cambiare idea e capitava di essere ripresi, anche in pubblico se trascuravamo la messa domenicale.

Sei stato per tutti noi una guida, un esempio di pacatezza ed umiltà e un punto di riferimento per i giovani che hanno sempre apprezzato il tuo modo di essere.

Per non averci mai fatto mancare il tuo supporto, per essere stato con noi..GRAZIE.

Ci mancherai, noi ti ricorderemo sempre nelle nostre preghiere ma mi raccomando, tu continua a vegliare su di noi, come hai sempre fatto.

Ti vogliamo bene.

I tuoi parrocchiani ❤️