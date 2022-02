Discoteca Peter Pan riapre l'11 febbraio: "Meritiamo rispetto

| 17:54 - 06 Febbraio 2022

Al Peter Pan di Misano Adriatico è battage promozionale da giorni per la riapertura della discoteca al pubblico già nelle serate dell'11 e del 12 febbraio. Marco Tiraferri, gestore del locale, è ottimista nei confronti della possibilità che la chiusura dei locali da ballo non venga più prorogata ma è anche stanco: "Non c'è l'ufficialità è vero ma siamo stanchi di averle sei ore prima della scadenza di un decreto - dice interpellato dall'Ansa - Meritiamo rispetto, siamo strutture che devono fare un certo tipo di programmazione, anche a sei mesi... Riteniamo che non ci siano più le condizioni per le chiusure. Se non si dovesse riaprire l'11? Al momento valuteremo cosa fare". Per ora le prenotazioni ci sono e si confida che non arrivino altri stop. Si entrerà col super Green pass, ci saranno i controlli e per questo c'è un investimento sul personale aggiuntivo. Così come a ottobre c'erano stati investimenti importanti sulle strutture che erano state chiuse praticamente due anni. "Se non si dovesse riaprire non ci voglio nemmeno pensare - dice Tiraferri - Sono fortemente convinto che anche la ragionevolezza porta a far capire che prolungare la chiusura sarebbe una forzatura irrispettosa e senza senso". Quale norma anti-Covid inoltre andrebbe rivista per l'imprenditore, come l'obbligo di mascherina se non si è in pista. "È completamente fuori luogo, intanto perché oggi si balla in tutto il locale, non c'è una 'pista' in senso stretto. E poi col super Green pass le cariche virali sono bassissime. Bisogna cominciare a pensare che è come avere un'influenza. I locali sono posti sicuri, controllati, con una rigida selezione all'ingresso".