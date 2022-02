Calcio Eccellenza, Tropical Coriano ko a Savignano: 2-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:49 - 06 Febbraio 2022

Si ritorna in campo dopo una lunga pausa e la Savignanese non fallisce l’appuntamento, battendo 2-1 il Tropical Coriano allo stadio Capanni.

Ottimo avvio dei gialloblù, che sembrano non risentire della lunga pausa e trovano il vantaggio già dopo 5′ grazie al sigillo di Osayande. La squadra ospite però non si scompone e al 12′ impatta con Vitaioli. Il match è vivo, intenso. Subito il pari, i ragazzi di mister Montanari ritornano a premere con intensità e, poco prima della mezz’ora, ritrovano il goal al 29′ ancora con Osayande (poi costretto a uscire dal campo) e chiudono avanti all’intervallo.

Nella ripresa girandola di cambi, soprattutto per la Savignanese, ma la stanchezza per la lunga inattività si fa sentire e il parziale non cambia più fino al triplice fischio.

Il tabellino

Savignanese: Fusconi, Battistini (63′ Mancini), Mazzarini, Guidi, Varrella, Lambertini, Zoffoli, Nicolini (77′ Sbrighi), Osayande (31′ Pacchioni), Turci, Benincasa (69′ Zammarchi). A disp: Rossi, Santoro, Bergnesi, Sbrighi, Mancini, Tourè, Pacchioni, Zammarchi, Stacchini All Montanari

Tropical Coriano: Bascucci, Galassi, Mularoni, Stanco, Deluigi, Anastasi, Vagnarelli, Fabbri, Rivi, Vitaioli (56′ Greppi), Tonini (63′ Cremonini). A disp: Pollini, Costantini, Palazzi, Perazzini, Matteoni, Cremonini, Caldari, Greppi, Tomassini. All Bucci

Reti: 5′ e 29′ Osayande, 12′ Vitaioli

Ammoniti: Nicolini, Vitaioli, Rivi, Zoffoli

