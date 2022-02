Calcio D, Cattolica: pareggio in rimonta nello scontro diretto con l'Ambrosiana

Sport

Cattolica

| 17:42 - 06 Febbraio 2022

Pareggio in rimonta per il Cattolica sul campo dell’Ambrosiana nello scontro diretto per la salvezza (1-1). Nel primo tempo rete dei padroni di casa al 7’ con Righetti, che ha sfruttato una incertezza difensiva avversaria, nella ripresa pareggio di Padulano al 20’. I giallorossi sono ultimi in classifica con lo Spinea (ha una partita in meno) a quota 10 punti. E’ lotta a quattro per evitare la retrocessione diretta. Nel prossimo match il Cattolica affronta in casa il Caldiero Teme.

LA CLASSIFICA

Arzignano 44; Adriese 35; Luparense 33; Campodarsego 32; *Luparense 33; Campodarsego 32; Caldiero Terme 31; Cartigliano 30; **Dolomiti Bellunesi 28; *Levico Terme, Cjarlins Muzane 26; *Mestre 24; *Montebelluna 21; *Delta Porto Tolle 20; *Este 16; *Ambrosiana 12; **San Martino Speme 11; Cattolica, *Spinea 10.

*Una partita in meno