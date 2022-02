Calcio D, la Sammaurese corre: 2-1 all'Alcione

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:47 - 06 Febbraio 2022

Ancora un successo per la Sammaurese, che al Macrelli doma 2-1 l’Alcione Milano e continua la sua corsa in classifica.

Inizio gara privo di grandi sussulti, solo un’occasione per Giannini (18') che però si allunga troppo la palla in area e viene fermato dal portiere ospite in uscita. Verso fine frazione la sfida si accende. Al 35′ Misuraca trova un suggerimento per bomber Merlonghi, che infila il vantaggio trafiggendo l’estremo difensore lombardo in uscita. Passano pochi istanti e l’arbitro, che poco dopo non lo concederà alla Sammaurese, fischia un penalty a favore dei milanesi. Sul dischetto si presenta l’ex Manuzzi, che supera Adorni e sigla il pareggio.

Nella ripresa la Sammaurese alza di nuovo il ritmo, nel tentativo di riprendere in mano la contesa, e ritorna avanti al 64′ con Giannini, che riprende una corta respinta di Vinci su tiro insidioso di Masini. La compagine guidata da Cusatis tenta un’altra reazione, questa volta però Sedioli e soci non si fanno sorprendere, guadagnando altri tre punti al triplice fischio.

Il tabellino

Sammaurese-Alcione 2-1

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi (70′ Casadio), Sedioli, Gaiola, Gregorio, Scarponi (60′ Bonandi), Gurini, Merlonghi, Misuraca (60′ Rosa), Giannini. A disp: Cheli, Asllani, Migani, Rosa, Casadio, Manara, Maltoni, Bonandi, Sabba All. Protti.

Alcione: Vinci, Chierichetti, Montesano (70′ Bangal Faisal), Lacchini, Petito, Maini, Lattarulo, Pio Loco Boscariol (66′ Soldi), Manuzzi, Di Prisco, Morselli. A disp: Musitano, Giosuè, Soldi, Latini, Bonaiti, Cannataro, Zito, Bangal Faisal, Femminò. All Cusatis

Reti: 35′ Merlonghi, 36′ rig Manuzzi, 64′ Giannini

Ammoniti: Petito, Maini, Giannini, Bonandi, Gregorio.