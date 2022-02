Discoteche, Cocoricò pronto a riaprire: "ma non ci fidiamo del governo"

Attualità

Riccione

| 16:46 - 06 Febbraio 2022

La piramide del Cocoricò.

In riviera romagnola la storica discoteca Cocoricò, che aveva riaperto i battenti a fine novembre scorso dopo tre anni di chiusura tra il fallimento della precedente gestione e la pandemia, è tra quelle che ancora è sulla linea di cautela davanti all'ipotesi di riapertura l'11 febbraio. Se ci sarà luce verde per i locali da ballo, il Cocoricò il prossimo fine settimana comunque non riaprirà: "È tutto pronto ma non mi fido del Governo, non si riparte con un'attività del genere dall'oggi al domani", dice all'ANSA il gestore Enrico Galli, proprietario anche dell'Altromondo di Rimini. "Io sono pronto a riaprire ma per due anni ci hanno trattato come ciabatte e poi non hanno ancora annunciato che si riapre, hanno solo prolungato la chiusura. Non è giusto nei confronti della nostra categoria. Io sono pronto ma voglio avere la certezza. Inutile annunciare per poi dover annullare, rimborsare biglietti. Anche la gente è stanca. Aspetterò la comunicazione ufficiale 'i locali possono riaprire' e in due settimane riapro". Almeno 15 giorni sono i tempi tecnici, spiega l'imprenditore, per i locali che come il Cocoricò sono comunque "pronti", "già con un programma di artisti", altrimenti "ci vorrebbero dei mesi". Galli giudica i ristori del tutto inadeguati, così come le modalità delle comunicazioni: "La salute viene al primo posto e capisco i primi mesi di confusione - si sfoga - Ma dopo due anni apprendere ancora da 30 secondi di conferenza stampa in tv che si deve chiudere è stato pesante. Siamo aziende come le altre, che danno da mangiare a famiglie come quelle degli operai delle fabbriche. Non è giusto trattarci così".



Quanto al futuro di riaperture, anche qualche regola anti Covid andrebbe a suo avviso rivista. Ad esempio la mascherina non in pista ma da indossare nei corridoi o al bar: "È impraticabile".