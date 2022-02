Prova di forza del Rimini Calcio, Tritium battuta 3-0

Sport

Rimini

| 16:26 - 06 Febbraio 2022

Mencagli ha aperto le marcature (foto d'archivio Venturini).



Autorevole prova del Rimini, che espugna il campo della Tritium, fanalino di coda del girone D, con un secco 3-0. Non deve però ingannare la classifica della squadra del neo allenatore Rossini: i biancoazzurri hanno alcune buone individualità in squadra e dopo il gol lampo subito da Mencagli al 9' hanno reagito con orgoglio, trovando però sulla loro strada Marietta, ancora decisivo. Alla fine la vittoria del Rimini è comunque ampiamente meritata e premia la forza della capolista, che nel primo tempo ha colpito un palo con Carboni e sfiorato il gol in più di un'occasione. Ad aprire le marcature era stato Mencagli al 9' con un comodo tap-in, strepitoso invece il gol al 32' di Deratti, con un tiro al volo di sinistro dal limite dell'area. In avvio di ripresa la Tritium ha spinto nel tentativo di trovare il gol per riaprire la contesa, ma il Rimini, diversamente da qualche affanno vissuto nel primo tempo, ha gestito con assoluta tranquillità, arrotondando il punteggio al 73' con Gabbianelli, premiato da un velo di Piscitella su cross rasoterra di Tomassini. Accademia finale con lo sguardo rivolto alla sfida del Neri di domenica, avversario il Forlì, reduce da una convincente vittoria casalinga con l'Athletic Carpi.



Tritium - Rimini 0-3



TRITIUM (4-3-1-2): Migliore - De Stefano, Fabiani (81' Guida), Meregalli, Talarico - Capua (69' Franchi), Maspero, Gambino - D'Agostino (70' Melandri) - Gobbi, Orefice (59' Salami).

In panchina: Dieci, Buono, Vincenzi, Corioni, Garcia.

All. Rossini.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti, Carboni, Panelli, Haveri - Andreis (71' Pari), Tanasa, Greselin - Gabbianelli (77' Tonelli), Mencagli (69' Tomassini), Piscitella (78' Ferrara).

In panchina: Piretro, Contesssa, Lo Duca, Pietrangeli, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Marin di Portogruaro

RETI: 9' Mencagli, 32' Deratti, 73' Gabbianelli.

AMMONITI: Deratti, Maspero, Orefice, Salami, Marietta.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1' pt, 4' st.