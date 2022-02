Covid Rimini: nessun decesso, media giornaliera contagi scesa da 1140 a 805

Attualità

Rimini

| 15:27 - 06 Febbraio 2022

Bollettino Covid 6 febbraio 2022.

Nessun decesso di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese e 765 nuovi contagi, che portano il totale settimanale a 5632, media giornaliera 805, in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era di 1140 casi al giorno.



In regione i nuovi casi sono 7447 su 44.099 tamponi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,8%. In regione i decessi sono 32 (più un decesso di un residente fuori regione), età media 85 anni.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 13 i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 143 (-3), 79 non vaccinati (-5) e 64 vaccinati con ciclo completo (+2). Nei reparti Covid tornano a risalire a 2.413 (+3).