Meteo: sul riminese allerta per il forte vento, nel prossimo fine settimana giù i termometri

Attualità

Rimini

| 13:55 - 06 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Una massa d’aria più fredda in transito immediatamente ad Est della nostra penisola favorirà un temporaneo aumento della nuvolosità nelle prime ore di Lunedì 7 Febbraio con associato un sensibile rinforzo della ventilazione. Nelle giornate successive le condizioni atmosferiche risulteranno stabili e soleggiate, con temperature in aumento, specie nei valori massimi.





Emissione del 06/02/2022 ore 13:30

Lunedì 7 Febbraio

Avvisi: allerta arancione e gialla per vento su fascia collinare ed appenninica.

Stato del cielo: nuvoloso per transito di nubi irregolari al mattino; ampie schiarite nel corso del giorno con cieli fino a sereni o poco nuvolosi tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: nel corso della mattinata possibile transito di rapidi ed isolati piovaschi in discesa da Nord, più probabili a ridosso dell’Appennino. Assenti nel resto del giorno.

Temperature: minime che verranno raggiunte in tarda serata, con valori fino a +0/2°C sui rilievi e fino a +4/5°C su pianura e costa; massime in aumento, con valori fino a +13/14°C su pianura e zone collinari.

Venti: in prima mattinata ventilazione moderata, con raffiche anche forti a ridosso dei rilievi, disposta da Sud-Ovest e in successiva rotazione da Nord-Ovest nel corso delle ore. Durante il giorno venti che si manterranno disposti dai quadranti settentrionali con intensità per lo più moderata.

Mare: prevalentemente mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 8 Febbraio

Stato del cielo: sereno; possibile transito di innocue velature in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra i -2/+0°C dei rilievi e i +2/+4°C di pianura e costa. Massime stazionarie o in lieve calo, con valori fino a +8/10°C sui rilievi e fino a +12/13°C in pianura.

Venti: deboli occidentali, in rotazione dai quadranti meridionali a partire dai rilievi tra pomeriggio e sera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta







Mercoledì 9 Febbraio

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso; aumento della nuvolosità a partire dai rilievi tra tardo pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, in generale comprese tra i +3/5°C; massime senza variazioni di rilievi, con valori fino a +11/13°C su pianura e costa, fino a +9/10°C sui rilievi.

Venti: deboli e di direzione variabile, in rotazione da Sud-Ovest nel corso del giorno a cominciare dai rilievi, qui con raffiche anche moderate.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta



LINEA DI TENDENZA: nel periodo 10-12 Febbraio, il transito di flussi più umidi di origine Atlantica associata ad una massa d’aria più fredda in discesa da Nord, potrebbe favorire una maggiore dinamicità atmosferica, con possibili precipitazioni e conseguente calo termico.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini

Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram