Donazione di 1000 euro alla raccolta fondi per l'ospedale promossa da Rimini Smoke Box

Attualità

Rimini

| 11:41 - 06 Febbraio 2022

I ragazzi di Rimini Smoke Box.



Donazione di 1.000 euro di Coop Alleanza 3.0 alla raccolta fondi "Muoversi insieme", in favore del reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Infermi di Rimini, promossa dall'associazione Rimini Smoke Box. "Accogliamo con grande riconoscenza la generosità di Coop Alleanza 3.0 – sottolinea il Presidente Elia Ricciotti – e di tutte le donazioni che abbiamo ricevuto in questi mesi".



LA RACCOLTA FONDI Lo scorso luglio l’Associazione Rimini Smoke Box ha dato vita alla raccolta fondi “Muoversi Insieme”, in occasione dell’omonimo evento organizzato con la sezione C.A.I. di Rimini (gruppo sentieristica), vista l’inaugurazione del nuovo sentiero C.A.I. (Club Alpino Italiano) a Covignano di Rimini.



Ambiente, salute, sport, solidarietà ed inclusione sono state le parole chiave dell’evento, che si è replicato ad ottobre a Cesena, insieme a Women In Run Cesena, sempre al fine di raccogliere fondi.



La pandemia ha fatto riscoprire una grande voglia di ritrovarsi insieme e muoversi verso un rinnovato senso di solidarietà, a cominciare da chi questa situazione la sta affrontando ormai da lungo tempo in prima linea. Da queste convinzioni nasce l’iniziativa benefica a sostegno della salute, "Muoversi Insieme", che vuole aiutare le strutture sanitarie della sanità pubblica regionale.



L’obiettivo è arrivare ad almeno 1.500 euro, importo che verrà donato interamente all’Ausl della Romagna, specificatamente al reparto di Neuropsichiatra infantile dell’Ospedale degli Infermi di Rimini.



L'associazione coglie così l’occasione per invitare tutti i riminesi a donare per continuare a muoversi insieme verso l’obiettivo, vai su GoFundMe (www.gofundme.com/f/muoversi-insieme-sosteniamo-la-sanita-pubblica).