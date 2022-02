Papa Francesco incontra i sindaci, presente anche Jamil Sadegholvaad

Attualità

| 09:06 - 06 Febbraio 2022

Papa Francesco e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.



Ieri (sabato 5 febbraio) papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano una delegazione di sindaci dell'Anci. Come riporta l'Ansa, il Pontefice - questa sera (domenica 6 febbraio) atteso nel programma "Che tempo che fa" su Rai 3 - ha invitato i sindaci a "investire in bellezza laddove c'è più degrado, in educazione in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione", senza illudersi che "per risolvere i problemi bastino solamente i finanziamenti adeguati". "La stessa politica di cui siete protagonisti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che contrattazione tra schieramenti diversi - ha proseguito il Pontefice - La pace non è assenza di conflitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incontro e di convivenza con l'altro".



Tra i sindaci era presente anche il primo cittadino di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha commentato così sui social: "Una giornata speciale, un incontro emozionante. Dalla parole di Papa Francesco un invito ai noi sindaci all'ascolto delle nostre comunità e uno stimolo per costruire la ripartenza del Paese".