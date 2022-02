Metromare nel mirino del consigliere Renzi: "più costi per un milione e mezzo"

Attualità

Rimini

07:25 - 06 Febbraio 2022

Mezzo metromare.



Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, riapre il dibattito sul Metromare. Nel mirino del consigliere d'opposizione in primis i costi maggiorati per il trasporto pubblico locale, come riporta il Corriere Romagna: nel 2022, al contributo previsto di 3,6 milioni, si è aggiunto - con la prima variazione al bilancio 2022-23 - un extra di 1 milione e 470.000 euro. Motivato, riporta Renzi, dai costi del Metromare: "In particolare per l'arrivo dei nuovi mezzi", ipotizza. Ma il rapporto costi-benefici relativo alla realizzazione del Metromare apre un'altra discussione sul prolungamento del tracciato, finanziato da un contributo statale di 49 milioni. Renzi chiede lumi sul progetto e soprattutto sul tracciato. Il rischio è che sia "incompatibile con la viabilità cittadina, già intasata dopo la chiusura del ponte di Tiberio". "Il metromare corre al centro delle strade e il resto della viabilità ai lati, è compatibile?", si domanda il consigliere, che qualche settimana fa aveva proposto di prolungare il Metromare dalla stazione di Rimini alla Fiera con percorrenza adiacente alla linea ferroviaria, senza occupare e ridurre le sedi stradali.