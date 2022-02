Basket C Silver: Angels a segno in rimonta all'overtime. Titans, rinviato il match

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:48 - 05 Febbraio 2022

Non poteva iniziare meglio il 2022 per gli Angels di coach Bernardi che in partita senza il nuovo aquisto Piazza (il sostituto di Fusco), contro una solida CMP al comando per 35 minuti riescono a trovare una vittoria di squadra, voluta fortemente fino alla fine.

In avvio polveri bagnate per i gialloblù e CMP scappa subito con Tomesani (6-16 al 5’) ricuce lo strappo Mulazzani 21-23 al 10’. Nel secondo periodo James, Mulazzani e Ramilli tengono lì gli Angels chiudendo sul 38-40. Nella ripresa la musica non cambia, con CMP che da l’impressione di vincere la partita (58-60 al 30’). Nel quarto periodo i gialloblù finiscono anche sotto di 6 punti, ma nel finale a un minuto dalla fine una bomba di Buzzone e una di Mulazzani portano la partita sul 67 - 67.

Gli Angels difendono recuperando palla ma poi in attacco Colombo perde il controllo e CMP va in attacco: niente canestri e così si va all’over time. Nel supplementare viene fuori il cuore e orgoglio Angels. I gialloblù, trascinati da un monumentale Mulazzani, un ispirato Buzzone è dal generoso Mazzotti infilano un parziale mortifero di 13-2 che consegna il referto rosa. Non c’è tempo però per festeggiare perché mercoledì 9 febbraio gli Angels saranno di nuovo in campo al Pala SGR alle ore 21.00 per il big match con la prima della classe, la Virtus Medicina.

ANGELS: Mulazzani 22, Mazzotti 6, Colombo 7, Buzzone 9, Ramilli 14, James 14, Morandotti 2, Chiari 6.

RINVIO La partita tra Pallacanestro Titano e Montemarciano, originariamente in programma domani alle 18, è stata RINVIATA a data da destinarsi per positività al Covid emersa/e nel gruppo squadra marchigiano.