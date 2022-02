Calcio Promozione, Gabicce Gradara sconfitto di misura a Fermignano (1-0)

Sport

Gabicce Mare

| 20:55 - 05 Febbraio 2022

Una fase di gioco.

La ripresa del campionato non è stata fortunata per il Gabicce Gradara. La squadra di mister Papini – al debutto dopo l’esonero di Massimo Scardovi – è caduta sul campo della Fermignanese, terza della classe, per 1-0. Ha deciso una rete di Hoxha, al ritorno in maglia bianco blu, al 59’ : ha sfruttato al meglio un lancio del neo entrato Pagliardini sorprendendo la difesa ospite e superando Bulzinetti. Nel primo tempo il Gabicce Gradara ha creato situazioni favorevoli in superiorità numerica per andare in gol, ma al momento decisivo è mancato il guizzo vincente.

Nella ripresa, dopo il gol dei padroni di casa il Gabicce Gradara con l’ingresso di forze fresche ha spinto molto per arrivare al pareggio; il portiere Ponzoni ha salvato la sua porta in almeno due occasioni, prima su Vegliò e poi su una punizione di Costa destinata a finire nel sette, ma la rete non è arrivata. Il portiere del Gabicce Gradara Bulzinetti non è praticamente stato impegnato.

A fine partita il tecnico Mirco Papini da un lato è soddisfatto della prova del collettivo nonostante alcune assenze e il lungo stop, dall’altro però pretende un altro atteggiamento da parte della sua squadra: “Non si possono perdere partite così – e a quanto mi risulta non è la prima volta - occorre un altro atteggiamento, un’altra mentalità e mi aspetto dalla prossima partita una vigorosa reazione da parte di tutti. Le qualità tecniche ci sono e lo si è visto anche oggi, ma non bastano se non sono accompagnate da una sufficiente dose di cattiveria e di fame. Come si dice in questi casi bisogna tirare fuori gli attributi. Abbiamo tenuto bene il campo di fronte alla terza della classe, il pallino del gioco è stato nelle nostre mani a lungo, abbiamo mostrato un bel calcio creando spesso situazioni di superiorità numerica e occasioni, eppure tutto questo non è bastato per venire a capo di una partita che avremmo quanto meno meritato di pareggiare”.

Nella prossima partita il Gabicce Gradara ospiterà il Sassoferrato Genga: è l’ultima partita del girone di andata.

Il tabellino

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Hoxha (63’ Bravi), Ndoj, Bacciardi, Patarchi An., Volpini (50’ Marzoli), Gori, Bruscia (68’ Izzo), Bozzi, Sarout (50’ Pagliardini). All. Teodori.

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Difino, Costa (77’ Roselli), Grandicelli, Sabattini (77’ Passeri), Maggioli, Ciaroni (54’ Cinotti), Di Addario, Prandelli (63’ Ulloa Brito), Serafini (61’ Grassi), Vegliò. All. Papini.

Arbitro: Di Tella (sez. di Ancona). Assistenti: Ielo e Giannoni.

Rete: 59’ Hoxha.

Note: Ammoniti: Bozzi, Pagliardini, Ndoj (F). Espulso: Ulloa Brito per doppia ammonizione.