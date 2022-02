Autobus in marcia prende fuoco, autista salva ragazzine a bordo

Cronaca

| 18:29 - 05 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione questo pomeriggio (sabato 4 febbraio), a San Marino, su un autobus che ha preso fuoco mentre era in transito sulla superstrada, all'altezza di Fiorina. Secondo quanto riportato da San Marino Rtv, a bordo si trovavano delle ragazzine: l'autista, accortosi del fumo, le ha fatte scendere, accostando il mezzo. Lo stesso autista ha cercato di spegnere il fuoco, prima dell'intervento della polizia civile, che ha domato le fiamme in un'ora circa. Sul posto anche la Guardia di Rocca e la Gendarmeria, che ha provveduto a regolamentare il traffico. L'autobus è stato distrutto, nessun problema fortunatamente per autista e passeggere.