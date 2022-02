VIDEO La Nazionale Downhill sui sentieri del Pincio, l'allenamento è uno spettacolo

Sport

Novafeltria

| 08:09 - 06 Febbraio 2022



Tre giorni di stage in Alta Valmarecchia, dal 4 al 6 febbraio, sui sentieri del Monte Pincio a Talamello, per i campioni della nazionale italiana di di Downhill di Mountain Bike. Guidati dal commissario tecnico Simone Fabbri, i quattordici atleti azzurri hanno proseguito la preparazione in vista della Coppa del Mondo di fine marzo, che si disputerà in Francia.



Sabato (5 febbraio), sotto gli occhi di un buon numero di appassionati, non scoraggiati dal maltempo, sono iniziate le prove sull'impegnativa discesa DH; la pista più tecnica, tracciata da Massimo "Wolf" Dolci, leader dei "Colti in castagna" e ciclista della Valmaracing Novafeltria. "Un percorso bello, veloce e impegnativo", ha commentato Christian Hauser, astro nascente della nazionale azzurra, giovane di talento (è classe 2006). Pollice in alto, per il tracciato, anche per i suoi compagni: "pista varia, c'è un po' di tutto. Sponde, salti, pezzi tecnici, drop. Un percorso completo", evidenzia Eleonora Farina. Davide Palazzari, vice campione italiano di downhill, aveva già affrontato in precedenti stage i sentieri del Monte Pincio. Per lui è stato un gradito ritorno: "una delle piste che mi piace di più, la trovo completa ed è un terreno che nelle condizioni invernali va molto bene. Risalite semplici, ottime logistica". Nella squadra azzurra mancava Davide Cappello, il campione italiano di downhill, fermato da un leggero infortunio. C'era invece Veronika Widmann, che ha conquistato il titolo nella categoria donne: "Un buon allenamento su questa pista in vista della Coppa del Mondo. Faremo un'altra gara piccola, poi ci siamo con la Coppa del Mondo". Oggi (domenica 6 febbraio) le prove entrano nel vivo e saranno disputate in condizioni meteorologiche perfette.





ric. gia.