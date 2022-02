Covid Rimini: due decessi e 813 contagi, scendono i ricoveri

Attualità

Rimini

| 15:18 - 05 Febbraio 2022

Bollettino Covid 5 febbraio 2022.

Due decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, una donna di 92 e un uomo di 69. In regione 37 decessi totali, età media 83 anni.



I nuovi casi nel riminese si confermano sotto quota 1000: sono 813. In settimana finora 4867 contagi (media 811, la scorsa settimana 1140). In regione 8274 nuovi casi su 51.948 tamponi tamponi. I casi attivi scendono a 177.855 (-35.376).



Sul fronte ricoveri, a Rimini calano a 13 i pazienti in terapia intensiva (-1), in regione sono 146 (-3), 84 non vaccinati (-6) e 62 vaccinati con ciclo completo (+3). Nei reparti Covid scendono a 2.410 (-20).