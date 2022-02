Calcio D, Mezzolara a Ravenna con Lorenzo Melli in più

Sport

Rimini

| 14:57 - 05 Febbraio 2022

Lorenzo Melli (foto sito del club).



Il Mezzolara riporta in bianco-azzurro il difensore Lorenzo Melli, classe '95, dal dicembre del 2016 fino alla fine della stagione 2017/18 al Mezzolara: 56 presenze e 6 gol. Ha vestito le maglie del Sestri Levante, Picerno, Torres e per ultima quella del Gladiator e della Castellanzese nel girone B della Serie D. Sarà a disposizione domenica per la trasferta contro il Ravenna.

Il Real Forte Querceta dà il benvenuto a Riccardo Bellucci, attaccante classe 2002. E' il figlio di Claudio, ex attaccante di Napoli, Bologna e Sampdoria, oggi seduto sulla panchina del Cagliari in qualità di allenatore in seconda. Passato tra le fila di Sampdoria e Spezia dopo una prima esperienza in Serie D alla Lavagnese, il giovane calciatore arriva a Forte dei Marmi reduce dall’esperienza di Prato.