San Leo, il Pd locale attacca la giunta: "navigano a vista sul turismo"

Attualità

San Leo

| 07:10 - 06 Febbraio 2022

Fortezza di San Leo.

La sezione di San Leo del Partito Democratico chiede all'amministazione comunale una strategia di rilancio del turismo, accusandola di "navigare a vista abbandonandosi alla quotidianità", invitandola inoltre a coinvolgere, in questo processo partecipativo di definizione delle migliori strategie, gli operatori economici e i cittadini. Fondamentale, inoltre, intercettare i contributi del Pnrr. "Come Partito Democratico - si legge nella nota - riteniamo che già dalle prossime settimane e mesi sia fondamentale attuare alcune scelte strategiche che vadano nella direzione di dare un sostegno concreto al comparto turistico e commerciale". San Leo, con il suo patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico, deve ripresentarsi sul mercato "in modo il più possibile attrattivo" e garantire "la ripresa del flusso turistico che la pandemia ha drasticamente ridimensionato": "Non va purtroppo in questa direzione l’annuncio della riapertura della Fortezza limitata ai fine settimana così come l’impiego della San Leo 2000 in attività e iniziative, senz’altro lodevoli, ma che nulla hanno a che fare con il turismo e dunque la distraggono da quella che è la sua mission", accusano gli esponenti del Partito Democratico di San Leo.