Rimini, rispolverato il progetto della scuola 'Fa bene'? Europa Verde contraria

| 13:51 - 05 Febbraio 2022

La scuola fa bene - rendering presentato ad Ecomondo qualche anno fa.

Nel 2015 uscirono voci su un progetto dell'amministrazione comunale Gnassi legato all'area di Rimini Nord: il polo scolastico "Fa bene" con una scuola primaria di tre cicli, quattro sezioni per l'infanzia e tre cicli di scuola media, palestre, campi sportivi ed aree esterne, per un investimento ventilato di 18 milioni di euo. Il progetto fu inserito negli anni nella programmazione triennale delle opere pubbliche, ma non furono assegnate mai le risorse necessarie alla realizzazione. Ma ora il progetto è riapparso nel Dup 2021-23, con copertura economica per l'anno 2022, spiega Stefano Benaglia, co-portavoce di Europa Verde Rimini, che boccia il progetto: "Creare una nuova scuola centralizzata, presumibilmente in sostituzione di quelle di Viserba, Orsoleto e Torre Pedrera penalizza fortemente questi territori. Costruire una scuola in una zona priva di contesto urbano, lontano dai servizi pubblici, raggiungibile solo tramite auto o autobus toglie ai cittadini di Rimini Nord delle opportunità che le scuole distribuite sul territorio invece garantiscono".



Europa Verde, sezione di Rimini, chiede lumi all'amministrazione Sadegholvaad: se il progetto sia stato effettivamente preso in considerazione, se siano stati trovati finanziamenti, se il progetto sarà presentato alla cittadinanza in incontri pubblici. Europa Verde chiede inoltre se, nella progettazione delle scuole, sia stato considerato anche l'aumento della popolazione conseguenza dei 400 nuovi appartamenti che saranno costruiti a Rimini Nord nei prossimi anni. "Nella città dei 15 minuti idealizzata durante il nostro percorso in campagna elettorale si è parlato di portare i servizi e i presidi vicino ai cittadini. Centralizzare una scuola, oltre a creare problemi di traffico enormi per quella zona, va nella direzione opposta a quella a cui ci siamo ispirati", chiosa la nota di Europa Verde, ribadendo la propria contrarietà al progetto.