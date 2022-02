Bellaria Igea Marina, il 26 febbraio torna il premio Panzini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:29 - 05 Febbraio 2022

Il primo Premio Panzini, Gladys Rossi, con l'allora sindaco Ceccarelli (foto: Fulvio Cesari).



Sabato 26 febbraio, al palacongressi di Bellaria Igea Marina, è in programma dalle 21 la nona edizione del Premio Panzini. L'appuntamento fonde le due edizioni degli anni 2021 (rinviata per Covid) e 2022, "evitando anche il rischio di avere due edizioni estremamente ravvicinate, in contrasto con la natura stessa del premio e depauperando in termini di interesse l’una piuttosto che l’altra", spiega l'amministrazione comunale. L'ingresso, come da normativa anti Covid, è consentito solo con mascherina Ffp2 e Super Green Pass.



LA STORIA DEL PREMIO La manifestazione, di recente istituzione ma già molto sentita dalla comunità, è nata nel 2013, quando il primo Premio Panzini venne conferito al soprano Gladys Rossi; ne hanno raccolto l’eredità, negli anni successivi, il fondatore dell’azienda Bimare Michelangelo “Lallo” Petrucci, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, Maurizio Salvi, luminare di chirurgia toracica, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, Gabriele Procucci, Colonnello della Guardia di Finanza, ed ultimo in ordine di tempo Giovanni Crociati, storico cardiologo della città, incoronato nel febbraio 2020.



Da regolamento, è contemplata la possibilità che l’amministrazione assegni più riconoscimenti, in affiancamento al premio principe, nel corso dello stesso anno. Così è avvenuto anche nel 2020, quando al Premio Panzini sono stati affiancati tre riconoscimenti identificati come “Bellaria Igea Marina e la sua storia”, “Bellaria Igea Marina nel mondo” e “Bellaria Igea Marina e il suo futuro”: conferiti rispettivamente a Ermanno Morri, uno degli artefici dell’avventura che portò all’indipendenza di Bellaria Igea Marina dal Comune di Rimini nel 1956, al sassofonista Luca Quadrelli e alla scultrice Marika Ricchi.